Україна та ЄС розпочнуть переговори про вступ до Енергоспільноти за тиждень
Україна повинна буде гармонізовувати законодавство
Київ. 20 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України і Єврокомісія 25 листопада розпочнуть переговори про приєднання України до договору про Енергетичний союз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні журналістам у Києві.
«Україна буде першою країною з країн-учасниць Європейської політики сусідства, яка почне ці переговори. Дуже важливо, що як спостерігачі цього процесу будуть Молдова й країни Південного Кавказу», - сказав Г.НЕМИРЯ.
Віце-прем`єр уточнив, що на сьогоднішній день учасниками договору про Енергетичний союз є країни Західних Балкан. «Участь у цьому договорі – це фактично гармонізація законодавства, правил, які регулюють енергетичну сферу з європейськими правилами і процедурами», - пояснив він.
Г.НЕМИРЯ підкреслив, що для України, яка є транзитною країною, ключовим аспектом є не тільки сумісність енергетичних мереж і трубопроводів, але й регуляторні заходи.