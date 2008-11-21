ЄС призначив голову комісії з розслідування війни в Грузії

Брюссель. 21 листопада. УНІАН. ЄС вирішив призначити головою комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни Хейді ТАЛЬЯВІНІ.

Як повідомили УНІАН у французькому президентстві в ЄС, відповідне рішення було схвалено міністрами закордонних справ країн-членів.

У своїй заяві президентство зазначає, що сама місія з розслідування має розпочатися найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР заявив, що ЄС готує міжнародне розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни. Рішення про проведення розслідування було схвалене 15 вересня на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.

12 листопада Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ повідомив журналістам, що Росія вважає, що її представники мали б брати участь у роботі такої комісії.

Х.ТАЛЬЯВІНІ зі Швейцарії, яка раніше була спеціальним представником ООН в Грузії, а також представником головуючого в ОБСЄ на Кавказі.