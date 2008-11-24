В Бельгії через сніг виникли проблеми на автошляхах та в аеропортах (фоторепортаж)

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. В Бельгії через сніг, що випав в неділю, 23 листопада, виникли проблеми на автошляхах та аеропортах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, аеропорт Льєжа був закритий на 50 хвилин через великі снігові опади, в результаті чого три літаки були вимушені змінити курс: один здійснив посадку на заході Бельгії в аеропорту Остенде, два інших – на заході Німеччини в аеропорту Кельна.

В аеропорту Шарлеруа багато рейсів прибувало із затримкою, частина була пере направлені на аеропорт Льєжа. 20 рейсів були скасовані з міжнародного аеропорту Брюсселя, багато інших вилітали із запізненням, оскільки дві злітно-посадочних смуги були засипані снігом.

Через сніг та ожеледицю, що виникла на автодорогах, рух автомобілів був обмежений. В першу чергу проблеми спостерігалися на виїздах та з’їздах з автошляхів та на кільцевих дорогах Брюсселя, Антверпена та Брюгге. Крім того, в Брюсселі було закрито автомобільний рух по п’яти тунелях.

Синоптики повідомляють, що в понеділок, 25 листопада, в Бельгії спостерігатимуться дощі та сніг, температура становитиме 3-5 градусів вище “нуля” в центрі та на заході країни, і до “мінус” двох на сході з подальшим зниженням температури у вівторок.