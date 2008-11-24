В Бельгії через сніг виникли проблеми на автошляхах та в аеропортах (фоторепортаж)
Брюссель. 24 листопада. УНІАН. В Бельгії через сніг, що випав в неділю, 23 листопада, виникли проблеми на автошляхах та аеропортах.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, аеропорт Льєжа був закритий на 50 хвилин через великі снігові опади, в результаті чого три літаки були вимушені змінити курс: один здійснив посадку на заході Бельгії в аеропорту Остенде, два інших – на заході Німеччини в аеропорту Кельна.
В аеропорту Шарлеруа багато рейсів прибувало із затримкою, частина була пере направлені на аеропорт Льєжа. 20 рейсів були скасовані з міжнародного аеропорту Брюсселя, багато інших вилітали із запізненням, оскільки дві злітно-посадочних смуги були засипані снігом.
|Зима прийшла в Бельгію.
Через сніг та ожеледицю, що виникла на автодорогах, рух автомобілів був обмежений. В першу чергу проблеми спостерігалися на виїздах та з’їздах з автошляхів та на кільцевих дорогах Брюсселя, Антверпена та Брюгге. Крім того, в Брюсселі було закрито автомобільний рух по п’яти тунелях.
Сніг за кілька годин вкрив автомобілі “білою ковдрою”. Брюссель, 23 листопада 2008 року.
|Засніжений швидкісний потяг Thalys. Остенде, 23 листопада 2008 року.
|Автомобілі буксують на засніжених вулицях. Остенде, 23 листопада 2008 року.
|Велосипеди в снігу. Брюссель, 23 листопада 2008 року.