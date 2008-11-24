Качинський занепокоєний деякими коментарями щодо свого обстрілу в Грузії

Варшава. 24 листопада. УНІАН. Президент Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО непокоять деякі коментарі у Польщі щодо учорашнього інциденту з обстрілом президентського кортежу, в якому він їхав разом з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Варшаві.

Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що не здивований коментарем міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА, який назвав учорашній інцидент «грузинською провокацією». «Звичайно, що буде говоритись, що це грузинська провокація», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Однак він наголосив, що його більше непокоять певні коментарі у Польщі. «(Коментарі) які вказують на силу чогось, що я б назвав проросійським лобі», - сказав Президент.

Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив упевненість, що стріляли в президентський кортеж з боку блок-посту, що контролюється російськими військами, проте визнав, що жодна з куль не пролетіла біля президентів. «Я не чув біля себе свисту куль», - сказав глава Польської держави.

Він також додав, що знав про існування російського блок-посту в районі Ахалгорі, який насправді не повинен там знаходитись.

«Я хотів побачити цей блок-пост і, чесно кажучи, не думав, що почую постріли з автоматичної зброї на відстані менш ніж 25 метрів від себе», - сказав Л.КАЧИНЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 23 листопада, кортеж, в якому перебували Президенти Грузії та Польщі, був обстріляний поблизу Ахалгорі, де знаходиться російський блок-пост. За твердженнями президентів, стрілянина була відкрита саме з цього блок-посту.

Водночас репортери польського TVN24, що супроводжували Л.КАЧИНСЬКОГО в поїздці, вважають, що цей інцидент було спеціально “зрежисовано” або грузинською стороною, або за домовленістю з польською стороною.

Довідка УНІАН. Опозиційна правоцентристська партія “Право і справедливість” (PiS), одним із засновників якого є Лех КАЧИНСЬКИЙ, а чинним лідером є його рідний брат Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, неодноразово звинувачувала польські медіа на чолі з інформаційним телеканалом TVN24 в упередженому ставленні до своїх політиків та необ’єктивному висвітлені подій.

Конфлікт між партією та телеканалом дійшов навіть до того, що PiS заборонив однопартійцям брати участь в програмах TVN24.

Телевізійний канал новин TVN24 входить до холдингу телеканалу TVN, співзасновником якого у 1997 році став нині один із найбагатших поляків Маріуш ВАЛЬТЕР.