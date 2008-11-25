ЄК зазначає, що Україна створила систему контролю за якістю олії

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Єврокомісія зазначає, що Україна виконала вимоги щодо контролю за якістю олії, призначеної для ЄС.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при Європейських Співтовариствах, про це йдеться у переданому українській стороні 19 листопада проекті звіту експертів про впровадження в Україні системи контролю для запобігання забрудненню соняшникової олії мінеральними маслами.

Цей проект було підготовлено за підсумками інспектування низки найбільших українських підприємств-виробників соняшникової олії представниками Європейської Комісії в період з 16 по 24 вересня на предмет функціонування системи сертифікації і контролю якості продукції, яка експортується в країни ЄС.

У проекті, зокрема, зазначається, що українська сторона запровадила нову державну систему контролю та запобігання забрудненню мінеральним маслом соняшникової олії, призначеної для ринку ЄС, відповідно до вимог, зазначених у Рішенні Європейської Комісії № 2008/433.

Європейська Комісія просить також надати додаткову інформацію щодо забезпечення ефективності системи контролю за якістю олії на підприємствах-виробниках, щоб уникати порушень у майбутньому.

Зазначений проект звіту експертів Європейської Комісії подається на розгляд української сторони, яка має надати свої коментарі. Остаточна редакція звіту ухвалюється Європейською Комісією після отримання інформації України.

Як повідомляв УНІАН у травні цього року на ринках ЄС було виявлено партію соняшникової олії загальним обсягом 60 тис. тонн з домішками мінеральних мастил, після чого Єврокомісія встановила вимоги щодо запровадження системи контролю за якістю олії, що продається до країн-членів ЄС з України.