ЄК зазначає, що Україна створила систему контролю за якістю олії
Проект звіту переданий Україні
Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Єврокомісія зазначає, що Україна виконала вимоги щодо контролю за якістю олії, призначеної для ЄС.
Як повідомили УНІАН у Представництві України при Європейських Співтовариствах, про це йдеться у переданому українській стороні 19 листопада проекті звіту експертів про впровадження в Україні системи контролю для запобігання забрудненню соняшникової олії мінеральними маслами.
Цей проект було підготовлено за підсумками інспектування низки найбільших українських підприємств-виробників соняшникової олії представниками Європейської Комісії в період з 16 по 24 вересня на предмет функціонування системи сертифікації і контролю якості продукції, яка експортується в країни ЄС.
У проекті, зокрема, зазначається, що українська сторона запровадила нову державну систему контролю та запобігання забрудненню мінеральним маслом соняшникової олії, призначеної для ринку ЄС, відповідно до вимог, зазначених у Рішенні Європейської Комісії № 2008/433.
Європейська Комісія просить також надати додаткову інформацію щодо забезпечення ефективності системи контролю за якістю олії на підприємствах-виробниках, щоб уникати порушень у майбутньому.
Зазначений проект звіту експертів Європейської Комісії подається на розгляд української сторони, яка має надати свої коментарі. Остаточна редакція звіту ухвалюється Європейською Комісією після отримання інформації України.
Як повідомляв УНІАН у травні цього року на ринках ЄС було виявлено партію соняшникової олії загальним обсягом 60 тис. тонн з домішками мінеральних мастил, після чого Єврокомісія встановила вимоги щодо запровадження системи контролю за якістю олії, що продається до країн-членів ЄС з України.