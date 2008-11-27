ЄС розпочав переговори з Україною та Молдовою про Енергоспільноту

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Єврокомісія розпочала переговори з Україною та Молдовою про приєднання до Енергетичної спільноти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, перший раунд переговорів відбувся 25-26 листопада у Відні.

«Обидві країни продемонстрували сильне бажання приєднатися до Енергетичної спільноти, підготуватися до імплементації законодавства ЄС в сфері енергетики та продовжити необхідні реформи на своїх енергетичних ринках», - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

Україна та Молдова представили їхні поперредні оцінки та графіки імплементації полжень угоди про Енергетичну спільноту з урахуванням енергетичної політичної стратегії та запланованих реформ в енергетичному секторі.

«Перша зустріч підтвердила, що швидкий прогрес можливий, і можливе завершення переговорів з Україною та Молдовою в 2009 році», - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Другий раунд переговорів має відбутися у лютому 2009 року в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2008 року Рада міністрів з питань енергетики ЄС схвалила мандат Єврокомісії на переговори з Україною, Молдовою та Туреччиною про приєднання до енергетичної спільноти.

Угода Енергетичної спільноти набула чинності 1 липня 2006 року. В угоді беруть участь країни-члени ЄС, а також Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, колишня югославська республіка Македонія, Чорногорія, Сербія та Косово. Україна, Молдова, Туреччина, Норвегія та Грузія мають статус спостерігачів.

Головна мета угоди – створення інтегрованого енергетичного ринку та закнодавства для посилення енергетичної безпеки, залучення інвестицій в генерацію та розвиток електромереж, покращення екологічної складової постачань енергоресурсів.