Франція хоче боротися з домінуванням Англії у футболі

Брюссель. 28 листопад. УНІАН. Франція закликає ЄС до дій для обмеження домінування англійських футбольних клубів.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, про це заявив міністр спорту головуючої в ЄС Франції Бернар ЛАПОРТ (Bernard LAPORTE) під час дводенного неформального засідання Ради міністрів з питань спорту ЄС.

Так, англійські клуби грали в останніх чотирьох фіналах Ліги чемпіонів УЄФА, двічі отримавши перемогу.

Французький міністр зазначив, що слабкі фінансові правила у Великобританії дають можливість командам брати великі займи та залучати більше топ-гравців і регулярно збільшувати зарплати, щоб їх утримувати. Водночас, в інших країнах ЄС діє більш жорстке законодавство, яке не дає можливості робити те ж саме.

Б.ЛАПОРТ наголосив, що це – нечесно, і ЄС, якій не має права на регулювання законодавства в області спорту, мав би зробити крок в цьому напрямку і зайнятися регулюванням цього питання.

“Деякі речі не в наших руках і ми не можемо вирішити їх тільки на національному рівні”, - сказав французький міністр спорту.

Він також повідомив про пропозицію французького президентства створити європейський регулюючий орган, схожий на французьку національну Дирекцію з контролю управлінням, яка наглядає за професійним футболом в країні.

Міністр був підтриманий комісаром ЄС з питань освіти, культури та молоді Яном ФІГЕЛЄМ (Jan FIGEL’).

“Спорт не існує і не може існувати за межами законодавства ЄС”, - сказав комісар, додавши, зо Комісія готова зайнятися розв’язанням цього питання. .

Водночас Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ (Michel PLATINI) заявив, що виступає проти європейського спортивного “супер-регулятора”, додавши, що не хоче урядового втручання в сферу спорту.

“Я не хочу втручатися в змагання в українській, іспанській, італійській, французькій чи англійській лігах”, - заявив він в інтерв’ю ВВС.