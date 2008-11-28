Україна ознайомила ЄС з порушеннями угоди про спрощення віз

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Україна ознайомила ЄС з основними порушеннями з боку європейських країн угоди про спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ по завершенню засідання спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

«Українська сторона презентувала всі випадки порушень. Ми надали конкретні незаперечливі дані, а також аналіз порушень», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що на сьогодні існує п’ять основних видів порушень: значний перелік документів, що вимагаються консульськими установами, використання посередницьких структур, що призводить до зростання вартості віз, невмотивовані відмови у видачі віз, нелюдське, «інколи неприйнятне з точки зору людської етики» ставлення до громадян у консульських відділах, а також незначна кількість довготермінових віз, що видаються терміном більше ніж на 6 місяців. «Лише кожен сьомий громадянин отримує візу терміном понад 6 місяців», - підкреслив К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також зазначив, що в ході засідання комітету сторони погодили його регламент і рекомендації, якими мають користуватися консульські установи.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, висловлені Україною зауваження мають бути враховані, а проблеми розв’язані протягом першого кварталу наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року.