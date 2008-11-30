У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля

В ході прес-конференції комісар відповість на запитання, пов’язані з оголошенням 2009 року Європейським роком інновацій та творчості. Комісар також розповість про основні заходи, заплановані в рамках проведення Європейського року інновацій та творчості.

Дата проведення: 5 грудня 2008 року Час початку: 12-30.