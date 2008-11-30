У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар розповість про результати 9-го міністерського засідання Ініціативи із забезпечення світової санітарної безпеки. Ця ініціатива була започаткована в 2001 році після терористичних нападів на США з метою посилення готовності санітарних служб реагувати на такі виклики як терористична діяльність за допомогою біологічних, хімічних чи радіологічних речовин, розповсюдження пандемій грипу тощо. В ініціативі беруть участь міністри з питань охорони здоров’я країн “великої сімки” та Мексики.

Дата проведення: 5 грудня 2008 року Час початку: 11-30.