У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

14:23, 30 листопада 2008
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар розповість про результати 9-го міністерського засідання Ініціативи із забезпечення світової санітарної безпеки. Ця ініціатива була започаткована в 2001 році після терористичних нападів на США з метою посилення готовності санітарних служб реагувати на такі виклики як терористична діяльність за допомогою біологічних, хімічних чи радіологічних речовин, розповсюдження пандемій грипу тощо. В ініціативі беруть участь міністри з питань охорони здоров’я країн “великої сімки” та Мексики.

Дата проведення: 5 грудня 2008 року

Час початку: 11-30.

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