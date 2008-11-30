Солана обговорив з прем`єром Ефіопії ситуацію на Африканському Розі

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА обговорив з прем’єр-міністром Ефіопії Мелєсом ЗЕНАВІ ситуацію на Африканському Розі (неофіційна назва півострова Сомалі – УНІАН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Сторони також торкнулися останні подій в Сомалі.

Як зазначають у прес-службі, телефонна розмова відбулася за тиждень до початку військово-морської операції ЄС проти піратів вздовж узбережжя Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала проведення морської операції проти піратів у берегів Сомалі.

Згідно зі схваленим рішенням, операція під назвою “Аталанта” буде розпочата у грудні на реалізацію ряду резолюцій Ради Безпеки ООН для захисту кораблів з вантажем в рамках Всесвітньої продовольчої програми, що перевозять продовольчу допомогу переміщеним особам в Сомалі, а також іншим кораблям, що можуть зазнавати нападів піратів під час проходження вздовж узбережжя Сомалі.

Операція буде направлення на розсіювання та попередження нападів піратів на мирні торгівельні та риболовні кораблі.

В рамках операції передбачається, в тому числі, можливість розміщення зброї на кораблях, що здійснюють перевезення вантажів в рамках Всесвітньої продовольчої програми, спостереження за зоною навігації вздовж узбережжя Сомалі, захист торгівельних суден.

Командування операцією доручено англійському віце-адміралу Філіпу ДЖОНСУ, а штаб-квартиру операції вирішено розмістити в англійському Нортвуді.