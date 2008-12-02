Генсек НАТО: позицію Росії не враховували, схвалюючи рішення про Україну

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР зазначає, що позиція Росії щодо можливого членства Украаїни в НАТО не була визначальною при схваленні рішення про ПДЧ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу.

«Мене менше цікавить чи стурбована Росія, чи ні», - сказав він.

«В Бухаресті Україні сказали, що вона буде членом НАТО, і цей потяг іде, і він не зупиняється», - додав Я. Де Хооп СХЕФФЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією, без надання їм ПДЧ.

На початку квітня цього року у бухаресті на самміті НАТО було схвалено політичне рішення про те, що Україна та Грузія мають стати членами НАТО в майбутньому.