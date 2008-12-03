ЄС формально призначив голову комісії з розслідування війни в Грузії

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС формально призначила голову комісії з розслідування російсько-грузинської війни та затвердила мандат.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 2 грудня на засіданні Ради.

Згідно з рішенням, головою комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни призначено Хейді ТАЛЬЯВІНІ.

Вона має очолювати комісію до 31 липня 2009 року. Відповідно до затвердженого мандату, місія має метою провести розслідування щодо причин та розвитку конфлікту в Грузії, з урахуванням міжнародного права, гуманітарного права, прав людини та тих обвинувачень, що лунали в даному контексті.

Результати розслідування мають бути представлені у вигляді доповіді сторонам конфлікту, Раді ЄС, ОБСЄ та ООН. Голова комісії самостійно визначає методи роботи комісії і зміст доповіді за підсумками роботи.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодилися призначити Х.ТАЛЬЯВІНІ головою комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни.

Рішення про проведення розслідування було схвалене 15 вересня на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.

Х.ТАЛЬЯВІНІ - громадянин Швейцарії, яка раніше була спеціальним представником ООН в Грузії, а також представником головуючого в ОБСЄ на Кавказі.