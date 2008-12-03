Ткешелашвілі задоволена рішенням НАТО по Грузії та Україні

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ Грузії Ека ТКЕШЕЛАШВІЛІ задоволена рішенням НАТО.

Про це вона заявила сьогодні власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі.

«Це дуже важливе рішення», - сказала грузинський міністр.

Вона зазначила, що рішення містить два важливі пункти. Перший з них – НАТО підтвердило своє бажання бачити Україну та Грузію членами організації в майбутньому.

«Це дуже важливо виходячи з того, що однією з головних цілей Росії, коли вона агресивно напала на Грузію, було те, щоб зруйнувати всі можливості для Грузії та України стати членами НАТО», - сказала Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ.

Другим важливим пунктом рішення вона назвала намір НАТО посилити допомогу обом країнам, зокрема шляхом розроблення національних щорічних програм, посиленням роботи інформаційних центрів НАТО і посиленням ролі комісій Грузія-НАТО і Україна-НАТО.

«Де-факто це (рішення – УНІАН) те саме, що й ПДЧ, якщо врахувати той вплив, який це рішення справлятиме на наші країни», - наголосила грузинський міністр.

Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ також висловила переконаність у тому, що перша щорічна національна програма Грузія-НАТО може бути готова вже на початку січня.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на засіданні 2 грудня ухвалила рішення про посилення співпраці з Грузією та Україною без надання ПДЧ.

Сьогодні, 3 грудня, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО також висловив думку, що рішення НАТО фактично означає надання ПДЧ, оскільки щорічні національні програми є ключовим елементом ПДЧ.