Посол України при НАТО не розуміє мови свого російського колеги

Брюссель. 3 грудня. УНІАНю Посол України при НАТО Ігор САГАЧ пропонує своєму російському колезі Дмитру РОГОЗІНУ займатся питаннями Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це І.САГАЧ заявив сьогодні українським журналістам, коментуючи останні висловлювання Д.РОГОЗІНА щодо рішення НАТО відносно України та Грузії.

«Ця особа працює на замовлення, замовлення, яке, очевидно, дає керівництво», - сказав І.САГАЧ.

Посол зазначив, що якщо проаналізувати усі останні виступи Д.РОГОЗІНА, то в них не можна знайти жодного позитивного слова про Україну.

«На мою думку, він використовується як один із гвинтиків у тій інформаційній війні, яка ведеться проти України. Рано чи пізно, я думаю, це треба припинити», - сказав посол.

Говорячи про слова Д.РОГОЗІНА відносно того, що НАТО «поматросили и бросили» Україну і Грузію, посол висловив здивування використаною його колегою лексикою.

«Я вперше чую, щоб така високопосадова особа як посол використовувала у своїй роботі, я не знаю, як це охарактеризувати, чи то це жаргон, чи то це мова кримінальних авторитетів... Я більш-менш розумію російську мову, я не розумію, що таке «поматросили», вибачте. Хоча, можливо, така лексикологія ближче цій людині», - зазначив І.САГАЧ.

Він також сказав, що не так давно Д.РОГОЗІН виявив «хороші пізнання» у галузі кінології, коли «згадував собак і те, як вони дивляться».

«Я би хотів сказати, що собаки не тільки вміють дивитися, вони теж вміють гавкати», - сказав І.САГАЧ.

Присутній на зустрічі з журналістами міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО відмовився коментувати вислів Д.РОГОЗІНА, запропонувавши зробити це послу. «Я просто не вважаю цю заяву серйозною», - сказав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії при НАТО Д.РОГОЗІН, коментуючи рішення Альянсу щодо України та Грузії, зазначив, що, на його думку, це рішення надано у формі «втіхи». ”Кажучи народною мовою: «поматросили и бросили», - резюмував він.