ЄК пропонує лібералізувати візовий режим зі східними партнерами

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує лібералізацію візового режиму для східних партнерів в обмін на посилення боротьби з нелегальною міграцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в комюніке Єврокомісії для Ради ЄС та Європарламенту про Східне партнерство, оприлюдненому ввечері 3 грудня.

“ЄС мав би запропонувати партнерам пакти “мобільності та безпеки”, які включали б в себе як аспекти мобільності, так і умови, необхідні для забезпечення безпечного середовища”, - зазначається у документі.

Такі пакти, на думку Єврокомісії, мають стосуватися боротьби з нелегальною міграцією, покращення системи надання притулку до стандартів ЄС, створення інтегрованої структури управління кордонами, відповідно до законодавства ЄС, посилення здатності поліції та судової системи, зокрема, в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

В питанні мобільності головним інструментом має бути так зване Мобільне партнерство (програма ЄС, що передбачає здійснення робочої міграції до ЄС на сезонні роботи за умов обов’язкового повернення – УНІАН).

В питаннях візової політики першим кроком, на переконання Єврокомісії, має бути підписання угод про спрощення візового режиму та угод про реадмісію, другим кроком може стати скасування плати за візи, що, за даними 2007 року, приведе до зменшення надходжень до бюджетів країн-членів ЄС на 75 млн. євро.

Крім того, комюніке передбачає розвиток консульської мережі, в тому числі шляхом створення спільних центрів з обробки запитів на візи. Діалоги про безвізовий режим Єврокомісія пропонує розпочинати після ефективної імплементації угод про спрощення візового режиму та реадмісію. Ці діалоги передбачатимуть створення дорожніх карт, які мають базуватися на чотирьох основних темах: безпека документів, боротьба з нелегальною міграцією, питання охорони громадського порядку та питання зовнішніх відносин, включаючи захист прав мігрантів та інших вразливих груп населення.

Комісія також готова розпочати дослідження щодо витрат та переваг для ЄС і партнерів при досягненні вільного руху робочої сили. Зважаючи на результати такого дослідження, Єврокомісія може пропонувати частково відкривати робочий ринок для громадян з країн-партнерів.

Єврокомісія також вважає, що ЄС має допомогти партнерам у досягненні необхідних стандартів управління кордонами, створенні ефективного режиму захисту персональних даних, якій водночас, давав би можливість обмінюватися даними з Європолом та Євроюстом, дати можливість партнерам брати участь в роботі відповідних європейських агентств, підтримати боротьбу з організованою злочинністю, торгівлею людьми, корупцією на високому посадовому рівні та у попередженні відмивання “брудних грошей”.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.