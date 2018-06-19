Україна без ПДЧ. Закономірність чи “підступи ворогів”?
Розпорошення сил дипломатів для виконання наперед нездійсненних “інновацій”, чехарда з послами, незрозумілі спроби витрачання коштів на покращення іміджу України, як майбутнього члена НАТО, не змогли дати ніякої доданої вартості у зовнішній політиці...
Цього тижня в Брюсселі відбулося засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ, на якому Україна, попри всі бажання її Президента, так і не отримала ПДЧ. Для українських дипломатів таке рішення НАТО не стало несподіванкою, адже результат був прогнозований ще у серпні. Щоправда, дипломати країн Альянсу змогли знайти таке формулювання, щоб не втративши нічого самим, дати водночас можливість і прихильникам, і супротивникам ПДЧ для України святкувати перемогу.
Основні причини відмови НАТО надати ПДЧ, звичайно, слід шукати в самій Україні. Ще на початку листопада прем’єр-міністр Бельгії Ів Летерм напередодні свого візиту до Києва розповів українським журналістам, що не бачить серед українського політикуму, як провладного, так і опозиційного, єдності щодо євроатлантичної інтеграції. А відтак, і не відчуває стабільності проголошеного нинішнім Президентом зовнішньополітичного курсу. Другою складовою, за словами бельгійського прем’єра, є відсутність достатньої підтримки НАТО з боку населення, а 20 років, що минули з часу розпаду Радянського Союзу – дуже незначний термін для зміни менталітету і ставлення людей до Альянсу.
|Бернар Кушнер не побачив ясності в Україні. Брюссель, 2 грудня 2008 року.
Все вище перелічене змусило дипломатів країн-членів НАТО займатися інноваціями. Якусь відповідь Україні потрібно було дати, але таку, яка при цьому б не підвищила напруження в самій Україні і не сприяла б загостренню відносин НАТО з Росією. І справа тут навіть не в побоюванні військового протистояння (про це в НАТО практично ніхто і не думає, а якщо і думає, то єдину загрозу бачать лише в російській ядерній зброї, оскільки звичайна армія після російсько-грузинської війни вже не сприймається серйозно жодним військовим експертом), а в небажанні посилювати напругу у відносинах з Кремлем, які і так легкими не назвеш. У підсумку народилася ідея надати Україні щорічні національні програми, які мають бути чимось середнім між нинішніми Планами дій та майбутнім ПДЧ. Голова українського зовнішньополітичного відомства Володимир Огризко на зустрічі з журналістами намагався бути оптимістичним. “На цьому етапі ми досягли такого результату, якого прагнули... Сьогодні ми де-факто отримали План дій по підготовці до вступу в НАТО», - сказав він. Позицію міністра легко зрозуміти: отримання ПДЧ було другим, після Голодомору, пріоритетом української зовнішньої політики, а відтак, будь-якій результат потрібно було б трактувати на свою користь.
Втім, насправді багато дій як Секретаріату Президента, так і МЗС при детальному вивченні викликають щонайменше подив, а переможні реляції, очевидно, є лише спробою видати бажане за дійсність. Почати хоча б з того, що одразу після Бухарестського самміту, на якому питання ПДЧ для України розглядалося вперше, було звільнено посла в одній з ключових опозиційно налаштованих країн, - Німеччині. Тодішній заступник голови Секретаріату Президента Олександр Чалий повідомив, що Ігоря Долгова звільнено через бажання знайти “нові форми співпраці” з Берліном. Форми шукали майже півроку, як і нового посла, аж поки на початку вересня ним не стала Наталя Зарудна. Не маючи жодних сумнівів в організаторських та комунікаційних здібностях пані Зарудної, зазначимо лише, що вірчі грамоти пані Посол вручила лише наприкінці жовтня, а відтак, той час, що залишався їй для роботи на дипломатичному фронті з питання ПДЧ перед грудневим засіданням міністрів закордонних справ НАТО був явно недостатній для того, щоб вплинути на позицію німецького керівництва. Схожа ситуація відбулася і в Бельгії, де посла Ярослава Коваля звільнили 1 жовтня. Щоправда, на відміну від ситуації з Ігорем Долговим, в даному випадку не йшлося про якесь “примірне покарання”: просто у Посла збіг відведений МЗС 4-річний термін закордонного відрядження. І доцільність зміни дипломатичного представника ще в одній опозиційній країні буквально за 2 місяці до засідання НАТО, здається, до уваги просто не бралася.
|Володимир Огризко у НАТО намагався виглядати задоволеним. Брюссель, 3 грудня 2008 року.
Найбільшу ж активність центральний апарат МЗС проявив, як і має бути, на зовнішніх фронтах. Спочатку, посольствам в країнах-членах НАТО була “спущена” “вказівка” провести якомога ширшу інформаційну кампанію в ЗМІ країн, що негативно ставилися до надання Україні ПДЧ. Як приклад, центральний апарат пропонував проект контракту між посольством України в одній з європейських країн та PR-агентством, відповідно до якого тільки за підготовку та розповсюдження (не розміщення у виданнях, а саме розповсюдження, тобто просто розсилку – авт.) двох прес-релізів на місяць, посольство мало сплачувати 6 тис. євро. Цікаво, що після того, як УНІАН написав про це, програму терміново “прикрили”.
Ще одним очевидним “новаторством” МЗС можна сміливо назвати ідеї, народжені російсько-грузинською війною. Так, посольствам в країнах-членах НАТО запропонували не багато не мало – ініціювати заяви місцевих політичних партій з підтримкою надання ПДЧ для України в контексті війни в Грузії, а також (увага!) – ініціювати розгляд питання місцевими парламентами з ухваленням відповідних резолюцій (!!!). Не знаю, як хто, а автор дуже слабо уявляє собі, яким чином посольство може ініціювати розгляд потрібного йому питання та ще й з потрібною резолюцією у парламенті країни, в якій це посольство представлено. Очевидно, саме тому і результат такої роботи наближається до нуля – відповідну резолюцію схвалив лише Сейм Литви, і так позитивно налаштованої щодо ПДЧ для України, та й в резолюції йдеться не тільки про підтримку надання Плану дій Україні, але й Грузії.
Розпорошення сил дипломатів для виконання наперед нездійсненних “інновацій”, чехарда з послами, незрозумілі, і, очевидно, не дуже законні спроби витрачання коштів на покращення іміджу України, як майбутнього члена НАТО, не змогли, та зрештою, і не могли дати ніякої доданої вартості у зовнішній політиці. Як, між іншим, і не могли замінити відсутність спільних поглядів українського політикуму щодо майбутнього членства в Альянсі, політичну нестабільність та низку підтримку НАТО населенням. До цього ще варто додати і не сформульовані чітко аргументи на користь НАТО, навіть у прихильників приєднання до Альянсу. Бо заяви на кшталт “НАТО дасть нам безпеку” викликають законне питання – яку саме безпеку і від кого? На сьогодні Україна, здається, в першу чергу, небезпечна сама для себе: з корумпованою владою, продажними правоохоронними органами та судовою системою, нездатними боротися з організованою злочинністю, в тому числі на найвищих рівнях, нерозумними чиновниками та невизначеними довготерміновими цілями. І якщо хтось в Україні шукає безпеку в НАТО, то сам Альянс, приймаючи рішення щодо України, також серйозно зважує питання: а чи не занадто небезпечно брати до клубу країну, від якої невідомо чого чекати?
Сергій Воропаєв.