У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу
17:45, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході брифінгу комісар представить проект Директиви щодо Плану дій в області донорства органів. Проектом Директиви пропонується встановити базові принципи якості та безпеки донорства органів, посилити координацію між країнами-членами в питаннях донорства та трансплантації. На сьогодні понад 40 тис. пацієнтів в ЄС очікують на трансплантацію органів. При цьому рівень смертності серед тих, хто очікує на донорське серце, печінку чи легені становить від 15% до 30%.
Дата проведення: 8 грудня 2008 року Час початку: 12-30
Час початку: 12-30
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