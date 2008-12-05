У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

В ході брифінгу комісар представить проект Директиви щодо Плану дій в області донорства органів. Проектом Директиви пропонується встановити базові принципи якості та безпеки донорства органів, посилити координацію між країнами-членами в питаннях донорства та трансплантації. На сьогодні понад 40 тис. пацієнтів в ЄС очікують на трансплантацію органів. При цьому рівень смертності серед тих, хто очікує на донорське серце, печінку чи легені становить від 15% до 30%.

Дата проведення: 8 грудня 2008 року Час початку: 12-30