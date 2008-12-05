У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)
21:05, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів ЄС панують обговорити питання ратифікації Лісабонської угоди Ірландією, обговорити питання подолання фінансової кризи, пакет законодавства щодо енергетики та клімату, а також обговорити пропозиції Єврокомісії щодо Східного партнерства.
Дата проведення: 11-12 грудня 2008 року Час початку: 11 грудня 2008 року, 15-00.
Час початку: 11 грудня 2008 року, 15-00.
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