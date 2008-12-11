Чехія називає сбалансованою пропозицію Франції щодо зменшення викидів СО2

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Чехії Алексадр ВОНДРА вважає за можливе досягти домовленності на самміті ЄС щодо протидії кліматичним змінам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після першого обміну думками лідерів країн-членів ЄС.

«Французька пропозиція є дуже збалансованою», - сказав чеський віце-прем`єр.

«Частина делегацій має запитання щодо додатків до основних документів, що визначають правила гри», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2007 року Європейська Рада (самміт гоів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні встановила цілі до 2020 року: знизити викиди СО2 в атмосферу на 20%, збільшити частку відновлювальних джерел енергетики до 20% з нинішніх 8,5%, збільшити енергоефективність на 20%.