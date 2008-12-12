Румунія підпише угоду про малий прикордонний рух з Україною до кінця року

Київ. 12 грудня. УНІАН. Румунія сподівається підписати угоду з Україною про малий прикордонний рух до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам в Києві посол Румунії в Україні Траян-Лауренціо ХРИСТЯ.

“Ми постараємося підписати угоду до кінця цього року”, - сказав посол, зазначивши, що Румунія робитиме все можливе, щоб підписати документ якнайшвидше.

За його словами, угода практично готова, залишилося узгодити додаток до неї, в якому буде визначено, які міста і села з одного і другого боку кордону ввійдуть до прикордонної зони. «Це дуже нелегкий процес, є різні ліміти по відстані», - зазначив посол.

Як сказав Т.-Л.ХРИСТЯ, з даного питання Румунія зараз проводить консультації з Європейською комісією.