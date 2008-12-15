У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров’я Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар представить 2 комюніке для Європарламенту та Ради ЄС щодо безпеки пацієнтів та якості медичних послуг. Щороку в ЄС від 8% до 12% пацієнтів страждають від допомоги, яку вони отримали в шпиталях, починаючи від занесених інфекцій до помилок в діагностиці. Обидва комюніке спрямовані на попередження та контроль за медичними помилками.

Дата проведення: 15 грудня 2008 року Час початку: 12-15