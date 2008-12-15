Вартість проїзду в поїздах з України за кордон зросла на 15%

Київ. 15 грудня. УНІАН. Вартість пасажирських перевезень у міжнародних поїздах з 14 грудня зросла на 15%.

Наказ міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО “Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід (№1037 від 18 серпня 2008 року)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 вересня, набув чинності 14 грудня.

Цим наказом тарифи передбачено підвищити лише у вагонах другого класу в середньому на 15%.

Новий графік і нові тарифи вводяться (чи підтверджуються діючі) щорічно з другої неділі грудня.

Довідка УНІАН. Тарифи, встановлені для міжнародного сполучення Схід-Захід, є граничними і застосовуються при обчисленні вартості квитка за проїзд пасажирів територією України, перевезення багажу і вартості плацкарта у спальних вагонах України (за весь шлях проходження). Тарифи на перевезення пасажирів диференціюються залежно від відстані поїздки, категорії поїзду і вагону.

Вартість квитка для дітей віком від чотирьох до дванадцяти років становить 50% вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарта дорівнює вартості плацкарта дорослого пасажира.