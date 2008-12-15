Шандра закликає Європу активізуватися у боротьбі з наслідками аварії на ЧАЕС

Київ. 15 грудня. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, виступаючи у Лондоні на засіданні Асамблеї донорів Чорнобильського фонду “Укриття” та Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки, закликав Європу активніше підтримувати Україну в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за його словами, “Україна високо оцінила рішення Європейського банку реконструкції та розвитку виділити додаткові 135 мільйонів євро на Рахунок ядерної безпеки та Чорнобильського фонду “Укриття”. Але, незважаючи на значні накопичення коштів на РЯБ, існують деякі труднощі у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи. Насамперед, це підтримка в належному стані систем та обладнання для роботи з ядерним паливом, а також утримання кваліфікованого персоналу на Чорнобильській АЕС”.

За словами В.ШАНДРИ, на такі потреби щорічно з бюджету України виділяються 15 млн. євро.

На засіданні Асамблеї донорів Чорнобильського фонду “Укриття” ЄБРР надав звіт про реалізацію проекту нового безпечного конфайнменту. Зокрема, було затверджено проект бюджету адміністративних витрат ЧФУ на 2009 рік.

На засіданні Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки В.ШАНДРА у своєму виступі зазначив, що Україна повністю виконала свої обов’язки в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України, керівництвом держав «Великої вісімки» та Комісії європейської співпраці щодо закриття Чорнобильської АЕС.

В.ШАНДРА подякував представникам країн-вкладників за надану допомогу та закликав інші держави підтримати таку ініціативу, адже проблеми, пов’язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС, потребують спільного вирішення.