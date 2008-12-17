ЄК пропонує розширити можливості захисту звільнених працівників
Комісія схвалила додаткові законодавчі пропозиції
Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити можливості використання коштів Європейського фонду вирівнювання наслідків глобалізації.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені 16 грудня на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі.
Головна мета запропонованих змін – покращити захист робітників, що можуть позбутися роботи від час економічної кризи.
Пропозиції Єврокомісії, зокрема, передбачають можливість використовувати кошти фонду для допомоги при звільненні 500 робітників, а не тисячі, я це є зараз, розширення термін надання допомоги з одного до двох років, збільшення частки внеску ЄС з 50% до 75% (решту мають доплачувати відповідні країни-члени – УНІАН).
Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації був створений в 2006 році і спочатку своєї діяльності вже надав допомогу 15 тисячам робітників в Європі.
Максимальний річний бюджет Фонду на сьогодні встановлено у 500 млн. євро, однак ця цифра також може бути збільшена.