ЄК пропонує розширити можливості захисту звільнених працівників

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити можливості використання коштів Європейського фонду вирівнювання наслідків глобалізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені 16 грудня на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі.

Головна мета запропонованих змін – покращити захист робітників, що можуть позбутися роботи від час економічної кризи.

Пропозиції Єврокомісії, зокрема, передбачають можливість використовувати кошти фонду для допомоги при звільненні 500 робітників, а не тисячі, я це є зараз, розширення термін надання допомоги з одного до двох років, збільшення частки внеску ЄС з 50% до 75% (решту мають доплачувати відповідні країни-члени – УНІАН).

Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації був створений в 2006 році і спочатку своєї діяльності вже надав допомогу 15 тисячам робітників в Європі.

Максимальний річний бюджет Фонду на сьогодні встановлено у 500 млн. євро, однак ця цифра також може бути збільшена.