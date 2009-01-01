ЄС стурбований закриттям ряду закордонних радіо в Азербайджані

Брюссель. 1 січня. УНІАН. Лідери ЄС критикують рішення Азербайджану не продовжувати ліцензії на трансляцію закордонних радіостанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заявах, переданих УНІАН.

Як повідомила прес-секретар Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єра СОЛАНИ Крістіна ГАЙАК, Х.СОЛАНА висловлює жаль щодо рішення Азербайджанської Ради з телебачення і радіомовлення про неподовження ліцензій для іноземних радіостанцій, що означає фактично зупинку їх мовлення з 1 січня 2009 року. На думку Х.СОЛАНИ, таке рішення позбавить слухачів альтернативних джерел інформації. Верховний представник ЄС висловив розуміння законних підстав такого рішення Азербайджанської Ради з питань телебачення та радіомовлення, однак висловив переконання в можливості знайти рішення для продовження трансляції ВВС, «Радіо «Свобода» та «Голосу Америки».

Свій жаль з приводу припинення трансляції ряду зарубіжних радіостанцій в Азербайджані висловило і французьке президентство в ЄС у спеціальній заяві, поширеній ввечері 31 грудня. На думку французького президентства, таке рішення обмежує плюралізм інформації в країні. Крім того, президентство висловило надію в тому, що конструктивне рішення, яке поважає принципи свободи слова і преси, може бути знайдено.

У свою чергу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також висловила серйозну стурбованість рішенням Азербайджанської Ради з телебачення і радіомовлення. «Я закликаю владу Азербайджану переглянути це рішення з тим, щоб постраждалі мовники могли продовжити своє мовлення», - заявила комісар ЄС.

Вона також нагадала, що Єврокомісія нещодавно запропонувала Азербайджану посилення двосторонніх відносин на основі спільних демократичних цінностей, однією з ключових серед яких є свобода висловлювань та преси. Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також висловила готовність допомагати Азербайджану у досягненні прогресу в цій сфері.