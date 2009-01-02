Делегація України поїхала до ЄС розповісти про переговори про газ

Київ. 2 січня. УНІАН. За дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні вранці українська делегація відбула до низки країн Європейського Союзу для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави з посиланням на Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.

У складі делегації - міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІЄЄВ, заступник голови правління НАК ”Нафтогаз України” Вадим ЧУПРУН.

Перша країна, яку відвідає українська делегація, - Чехія, яка з 1 січня перебрала головування у ЄС.

У Празі сьогодні заплановано провести зустрічі з прем`єр міністром Чехії Миреком ТОПОЛАНЕКОМ та віце-прем`єром, який веде галузевий напрям, членами Кабінету міністрів цієї країни.

Завтра європейське турне продовжиться.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, головна мета турне - представити необхідні роз`яснення країнам-членам ЄС щодо ситуації з транспортуванням російського газу до України та країн Європейського Союзу, та надати гарантії транзиту газу українською територією, а також проконсультуватися з європейськими фахівцями щодо переговорів України з РФ.