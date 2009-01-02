Ющенко пояснив 8-ми країнам ЄС у листах ситуацію з газом

Київ. 2 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив лідерам 8 держав та до Єврокомісії листи щодо ситуації з постачанням і транзитом газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, листи направлено федеральному канцлеру Республіки Австрія Вернеру ФАЙМАНУ, голові Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ, Президентам Словаччини Івану ГАШПАРОВИЧУ, США - Джорджу БУШУ, Угорщини - Ласло ШОЙОМУ, Французької Республіки - Ніколя САРКОЗІ, Чехії - Вацлаву КЛАУСУ та голові Європейської комісії Жозефу Мануелю БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО повідомляє про те, що впродовж 2008 року українська сторона вела складні переговори з російською стороною щодо умов постачання в Україну російського природного газу та його транзиту через територію нашої держави до інших європейських країн у 2009 і наступних роках.

”Під час переговорів українська сторона дотримувалася домовленостей, досягнутих Президентами обох держав 12 лютого 2008 року, і взаємних зобов`язань, зафіксованих у Меморандумі між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року”, - наголошує глава Української держави.

У листах надано пояснення того, що, зокрема, положення Меморандуму передбачають, що при виконанні українською стороною своїх зобов`язань щодо розрахунків за поставлений українським споживачам природний газ з 1 січня 2009 року будуть встановлені прямі довгострокові відносини між ВАТ „Газпром” і НАК „Нафтогаз України” щодо поставок і транзиту російського природного газу.

Окрім того, Меморандумом також передбачено поетапний перехід протягом трьох років до ринкових, економічно обґрунтованих і взаємоузгоджених цін на російський природний газ для споживачів України і тарифів на його транзит через територію України.

”Українська сторона 30 грудня 2008 року повністю розрахувалася з постачальником за природний газ, отриманий у поточному році”, - запевняє Президент України європейських колег.

У листах повідомлено, що українська сторона продовжує переговори з російськими партнерами на основі положень згаданих Меморандуму і домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

Євросоюз і США закликали Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку.

В 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу. Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.