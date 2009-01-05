Air-France-KLM може витратити до 300 млн. євро за 25% Alitalia

Брюссель. 5 січня. УНІАН. Група Air France-KLM збільшила свою пропозицію за 25% акцій італійської авіакомпанії Alitalia з 250 до 300 млн. євро.

Про це повідомляє сьогодні економічний французький щоденник Les Echos без посилання на джерела.

За даними видання, французько-нідерландська група готова збільшити пропозицію для того, щоб перемогти у конкурсі з німецькою Lufthansa за цей пакет акцій.

Alitalia має оголосити ім’я свого партнера до кінця цього тижня.

Водночас, італійська преса повідомляє, що контракт між Alitalia та Air France-KLM відбудеться, незважаючи навіть на те, що президент Авіаційної італійської компанії – CAI, яка зараз управляє компанією Alitalia планує до кінця тижня зустрітися з шефом німецької Lufthansa.