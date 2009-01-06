Папа Римський закликав припинити насильство в секторі Газа

Київ. 6 січня. УНІАН. Папа Римський БЕНЕДИКТ ХXI закликав сьогодні сторони конфлікту в секторі Газа скласти зброю і припинити кровопролиття на Святій землі.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це він сказав під час колективної аудієнції на площі Святого Петра з нагоди святкування Богоявлення (Епіфанії) за католицьким церковним календарем.

У традиційному зверненні ”Ангелус” понтифік висловив свою ”крайню тривогу” щодо ”жорстоких зіткнень” між ізраїльтянами і палестинцями.

“Досить ненависті. Відмова від діалогу і ненависть не ведуть ні до чого, окрім як війни. Я ж закликаю всіх, у кого в серці мир, допомогти ізраїльтянам і палестинцям сісти за стіл переговорів”, - сказав БЕНЕДИКТ ХXI.

Глава Римо-католицької церкви привітав всіх із святом Богоявлення, яке відзначається Римо-католицькою церквою сьогодні.

Папа Римський також привітав православних християн, які завтра зустрічають Різдво.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ізраїль відкинув пропозицію Євросоюзу укласти з угрупуванням ХАМАС перемир`я, яке б передбачало розміщення в Секторі Газа місії міжнародних спостерігачів.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ципі ЛІВНІ на прес-конференції в Єрусалимі після зустрічі з міністром закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ заявила, що ефективнішим був би міжнародний контроль над пошуком таємних тунелів, якими бойовикам ХАМАСу через кордон поставляється зброя.

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд БАРАК раніше зазначив, що операція в Газі продовжуватиметься до тих пір, поки Ізраїль не забезпечить себе від ракетного обстрілу з боку бойовиків.

За наявними даними, за дев`ять днів операції загинули близько 520 палестинців і 5 ізраїльтян.