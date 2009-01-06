Путін доручив Міллеру ознайомити ЄС з контрактами з Україною

Київ. 6 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив голові ВАТ «Газпром» Олексію МІЛЛЕРУ ознайомити європейців з контрактами з Україною.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з О.МІЛЛЕРОМ, звіт про яку був продемонстрований в екстренному випуску новин на російському телеканалі ОРТ.

«Візьміть транзитний контракт і надайте його нашим європейським партнерам», - сказав В.ПУТІН.

«Це не секретні документи», - додав він.

О.МІЛЛЕР повідомив В.ПУТІНА про те, що представники «Газпрому» планують провести зустрічі з представниками Єврокомісії та Європароламенту 8 січня у Брюсселі.

Голова правління ВАТ «Газпром» також заявив про те, що припинення постачання газу країнам Балкан було здійснено Україною.

«Ми подаємо достатньо газу в газотранспортну систему України», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинені в Боснії та Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Греції, Угорщині, колиишній югославській республіці Македонія, Туреччині.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, в Польщі – 85%, в Чехії – 75%, у Франції, Румунії та Словаччині – 70%, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.