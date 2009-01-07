”Газпром” обвинуватив Україну у припиненні транзиту газу

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ обвинуватив Україну в припиненні транзиту газу.

Як повідомляє агентство AFP, про це він заявив сьогодні журналістам у Берліні.

«Цієї ночі Україна перекрила всі газопроводи до Європи», - сказав він.

При цьому О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що можутиь виникнути суттєві технічні проблеми, якщо газопроводи тривалий час залишатимуться ьез роботи в таку холодну погоду.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.