”Нафтогаз” обрений намаганнями ”Газпрому” перекласти відповідальність

Київ. 7 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» обурена заявою, яку розповсюдило Управління інформації ВАТ «Газпром», в якій російський газовий монополіст вкотре намагається перекласти усю відповідальність за припинення постачання газу до країн Європи на Україну. Компанія вважає це черговою спробою ввести в оману європейську спільноту та дискредитувати НАК «Нафтогаз України», йдеться в прес-релізі НАК “Нафтогаз”, переданому УНІАН.

Компанія вкотре заявляє, що “всі звинувачення російської сторони відносно того, що нібито «Украина бесцеремонно попрала международное право и, невзирая на действующий транзитный контракт, сначала просто незаконно отбирала российский газ, а потом полностью перекрыла его поставки по своей территории в Европу», суто провокативні та не мають під собою ніякого підґрунтя”.

По-перше, заявляє НАК, всі дії ВАТ «Газпром» щодо припинення постачання газу європейським споживачам зафіксовано диспетчерськими службами НАК «Нафтогаз України». Постачання газу для транзиту було повністю припинено 7 січня о 7.44 за київським часом та не відновлено до цих пір.

По-друге, йдеться в прес-релізі, будь-які заяви щодо незадовільного стану української газотранспортної системи є такими, що завдають шкоди діловій репутації НАК «Нафтогаз України» та можуть бути оскаржені у судовому порядку.

По-третє, всі контрольні пункти, що відповідають за припинення постачання російського газу для європейських споживачів через територію України, знаходяться на території Російської Федерації. Вся відповідальність за їх роботу лежить виключно на ВАТ «Газпром», наголошує “Нафтогаз”.

Крім того, Компанія обурена відверто зневажливими заявами заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА на адресу голови правління НАК «Нафтогаз України» та Компанії в цілому. НАК «Нафтогаз України» вважає неприпустимою таку практику передпереговорного процесу.

Водночас, НАК «Нафтогаз України» зазначає, що місце проведення переговорів не має значення та готова проводити їх у конструктивному руслі на взаємовигідних умовах.

Як повідомляв УНІАН, на 8 січня планувалася поїздка голови правління НАК “Нафтогаз України” Олега ДУБИНИ до Москви для проведення газових переговорів.

В той же час, вранці 8 січня має відбутися надзвичайне засідання по газу Комітету з питань закордонних справ Європейського Парламенту в Брюсселі. У цьому засіданні візьме участь голова правління ВАТ “Газпром” Олексій МІЛЛЕР.

Пізніше начальник Управління із зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що, «можливо, що Олег ДУБИНА проведе зустріч з Олексієм МІЛЛЕРОМ завтра в Брюсселі». При цьому він повідомив, що поїздка О.ДУБИНИ до Москви завтра не відбудеться.