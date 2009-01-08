Саркозі вважає, що Росія повинна поважати контрактні зобов`язання

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що Росія має поважати контрактні зобов’язання перед Європою.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у Парижі.

«Росія має поважати контрактні зобов’язання перед Європою”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Він також висловив переконання у тому, що нинішній конфлікт є двостороннім українсько-російським конфліктом.

«Ми закликаємо Росію та Україну іти шляхом дискусій для досягнення згоди», - сказав Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну. Росія, у свою чергу, обвинувачує Україну у припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.