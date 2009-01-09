Єврокомісія заявляє про досягнення угоди про моніторинг транзиту газу

Брюссель. 9 січня. УНІАН. В Єврокомісії кажуть, що домовленості про моніторингову місію по газу досягнуто.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Фенрран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

«Зараз є детальна домовленість про моніторингову місію», - сказав він.

За його словами, з моменту завершення переговорів в Брюсселі вчора ввечері, Комісія мала ще кілька контактів з російською та українською сторонами. Президент врокомісії Жозе БАРРОЗУ, зокрема, провів телефйонну розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС – з російськими колегами.

«Тепер терміново необхідно розпочати постачання газу до ЄС без подальших затримок», - зазначив представник Єврокомісії.