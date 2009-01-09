На кордоні України виявили 4 тис. громадян ЄС, що порушили терміни перебування

Київ. 9 січня. УНІАН. На кордоні України за 9 днів нового року виявлено 4,3 тисячі іноземців, які перевищили термін реєстрації паспортних документів у країні, у тому числі 4,080 тис. є громадянами країн Євросоюзу.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Виявлення порушників стало можливим через встановлення наприкінці 2008 року в пунктах пропуску через державний кордон України автоматичної системи.

Загалом у свята в пунктах пропуску через державний кордон було виявлено понад 2 тис. громадян Польщі, які порушили терміни реєстрації паспортних документів, майже половину з них пропущено на в’їзд в Україну та лише близько 150 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні.

Держприкордонслужба нагадує, що за порушення правил перебування в Україні може бути накладено штраф у розмірі до 680 гривень або оголошено про заборону в’їзду до української держави на термін до 5 років.

У прес-службі також повідомили, що з 15 січня 2009 року реєстрація паспортних документів та контроль за термінами перебування в Україні, зокрема, громадян Республіки Польща буде проводитися в повному обсязі.

Державна прикордонна служба також нагадує, що відповідно до чинного законодавства термін перебування в Україні для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в`їзду дорівнює періоду дії візи, але не більш як 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами, для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в`їзду – не більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами, для іноземців та осіб без громадянства з держав – членів Світової організації торгівлі – не більш як 180 днів протягом року.