Україна вважає, що газовий конфлікт не завадить вступити в Енергетичну спільноту

Київ. 10 січня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України вважають, що газовий конфлікт з Росією не позначиться на переговорному процесі щодо вступу України в Європейське енергетичне співтовариство (ЄЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на брифінгу висловив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Незалежно від ситуації, що відбувається у відносинах між Україною і Російською Федерацією в газовій сфері, у нас триває діалог і переговорний процес з Європейським Союзом на предмет набуття Україною повноправного членства в Європейському енергетичному співтоваристві», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ висловив сподівання, що в першому півріччі цього року переговорний процес буде практично завершено, і під час наступного саміту ЄС, наприкінці 2009 року, буде формалізовано всі домовленості. «Сподіваюсь, що офіційно з 2010 року Україна набуде повноправного членства в Європейському енергетичному співтоваристві», - сказав заступник глави МЗС.

За його словами, членство України в ЄЕС буде означати “повноцінну інтеграцію енергетичних ринків України і Євросоюзу”. «Чим скоріше ми це зробимо, тим менше ми проблем матимемо на кшталт тих, які ми маємо з Російською Федерацією з точки зору транзиту і постачання газу», - додав він.