В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

В ході прес-конференції комісар представить винятковий розширений попередній прогноз щодо розвитку економіки ЄС. Зазвичай Єврокомісія представляє прогнози 4 рази на рік, однак нинішній прогноз стане винятковим, оскільки ризики, передбачувані осіннім прогнозом, матеріалізувалися, погіршивши стан економіки ЄС.

Дата проведення: 19 січня 2009 року Час початку: 11-15