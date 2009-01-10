В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

16:36, 10 січня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить винятковий розширений попередній прогноз щодо розвитку економіки ЄС. Зазвичай Єврокомісія представляє прогнози 4 рази на рік, однак нинішній прогноз стане винятковим, оскільки ризики, передбачувані осіннім прогнозом, матеріалізувалися, погіршивши стан економіки ЄС.

Дата проведення: 19 січня 2009 року

Час початку: 11-15

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