Моніторингова газова місія Єврокомісії в Україні розділиться на 5 груп

Брюссель. 10 січня. УНІАН. Моніторингова місія Єврокомісії по газу в Україні вирішила розділитися на 5 груп для контролю за транзитом газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, рішення було схвалено сьогодні зранку під час спільного засідання Моніторингової місії з представниками “Укртрансгазу” та “Нафтогазу України”.

Дві групи будуть направлені на східний кордон України, зокрема, до Сумської області та Новопскову для моніторингу надходження газу з Російської Федерації. Третя група залишиться в центральному диспетчерському центрі Укртрансгазу. Ще дві групи будуть направлені на західний кордон України для моніторингу виходу газу з території України в районі Ужгорода.

Крім того, сьогодні моніторингова місія Єврокомісії в Україні була посилена групою з 12 експертів, які прубли о 14-00 до Києва. Таким чином, на сьогодні кількість представників місії Єврокомісії в Україні становить 15 експертів та 2 вищих представника Єврокомісії.

В прес-службі Єврокомісії також повідомили, що голова групи з моніторингу Філіп КОРНЕЛІС (Filip Cornelis) відбув до Москви для консультацій щодо умов розміщення моніторингової місії в Росії. До Росії також направлені 3 експерта та 2 вищих представника Комісії для моніторингу за транзитом газу.