Україна не бачить підстав для затримки з відновленням транзиу газу
14:01, 12 січня 2009Новини ЄС
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Посол в Росії дав прес-конференцію
Київ. 12 січня. УНІАН. Україна не бачить підстав для невідновлення транзиту російського газу до Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол України у РФ Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента України.
Він наголосив, що Україна виступає за повернення переговорів з Росією «у виключно переговорну площину і за деполітизацію цих переговорів».
Для цього, переконаний посол, Росія має припинити деструктивну цілеспрямовану інформаційну кампанію навколо українсько-російських газових відносин.
К.ГРИЩЕНКО також підкреслив, що Україна продовжує просувати ідею про поступовий перехід до європейських цін на російський газ, а також європейських цін за транзит.
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