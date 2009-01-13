Україна просить Єврокомісію порахувати ціну на газ та його транзит

Київ. 13 січня. УНІАН. Україна звернулась до Єврокомісії щодо надання допомоги в питанні практики обрахунку цін на газ, його транзит та зберігання в підземних сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні, на жаль, не можна говорити про існування єдиної європейської ціни на газ. Він зауважив, що якщо подивитись по цінам для різних країн Європи, то вони всі будуть різними. Більше того, за його словами, існує багато таємних підконтрактів, в яких йде мова про пільги і субсидії.

В.ЮЩЕНКО навів приклад, що у 2008 році Словаччина платила за газ 350 доларів, Чехія – 420, Польща – 340, Німеччина – 320-350, Угорщина – 430, Болгарія – 330, Білорусь – 130. У 2009 році ціни для Німеччини становитимуть 250-280 доларів, для Польщі, Угорщини, Болгарії та Туреччини до 300 доларів, Словаччини – 240, Білорусі – 160. В.ЮЩЕНКО зауважив, що це орієнтовні середньоєвропейські ціни. Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що Німеччина є найбільшим споживачем російського газу, а Словаччина і Чехія здійснюють його транзит.

«Я не хочу коментувати чиюсь цифру, я хочу зрозуміти, з чого вона твориться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Розмірковуючи над тим, якою могла би бути ринкова ціна на газ для України, В.ЮЩЕНКО зауважив, що з вище названих сум треба вирахувати ціну вартості транзиту, за його підрахунками - це 55 доларів, і тоді можна вийти на середню ціну для Східної Європи в межах 205-210 доларів.