”Газпром” каже, що поки не знає точно, скільки газу вкрала Україна

Київ. 13 січня. УНІАН. ”Газпром” поки не має в своєму розпорядженні даних про повний обсяг несанкціонованого відбору свого газу Україною.

Як передають РІА ”Новости”, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ.

”Ми поки не знаємо, скільки там відібрано. Це стане відомо після роботи спостерігачів. А це стане можливим, коли піде газ”, - уточнив у свою чергу офіційний представник ”Газпрому” Сергій КУПРІЯНОВ.

За його словами, тільки по балканському напрямку експортних поставок Україна вилучила 140 мільйонів кубометрів газу.

”Робимо висновок, що тільки по балканському напрямку 140 мільйонів кубів газу було незаконно вилучено. Що в інших ділянках газотранспортної системи України відбувається - ми взагалі про це не маємо уявлення”, - доповнив О.МЕДВЕДЄВ.

Водночас він нагадав, що борг України за газ до 1 січня 2009 року становив 615 мільйонів доларів, і він зросте з урахуванням незаконного відбору палива, призначеного європейським споживачам. ”Борг України був 615 мільйонів доларів, на цю суму, природно, з 1 січня пішло нарахування пені й штрафів”, - сказав він.