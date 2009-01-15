Велика Британія вважає, що Україна та РФ мають негайно відновити транзит газу

Київ. 15 січня. УНІАН. Велика Британія вважає, що лідери України та Росії мусять виконати обіцянку про відновлення постачання газу до Європи.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Великої Британії в Україні, про це йдеться у коментарі міністра Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ з приводу неспроможності Росії та України вирішити поточну кризу з постачання газу до ЄС.

Вона сказала: «Неспроможність Росії та України вирішити поточну кризу та відновити поставки газу до Європейського Союзу глибоко турбує та є неприйнятною. Внаслідок цього країни-члени ЄС потерпають від справжніх економічних та соціальних труднощів. Це повинно бути вирішено негайно».

«Ми рішуче підтримуємо зусилля Єврокомісії та головуючої у ЄС країни (Чехії – УНІАН) у проведенні переговорів щодо відновлення постачання газу з обома сторонами. Лідери Росії та України запевнили ЄС у тому, що це відбудеться. Зараз вони мають виконати цю обіцянку», - наголосила міністр.