Президент Росії виступив з ідеєю створення газового консорціуму

Москва. 15 січня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував передати Україні технологічний газ від імені Міжнародного консорціуму європейських країн для початку транзиту російського газу в Європу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Зокрема, під час телефонної розмови з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Д.МЕДВЕДЄВ висловив пропозицію розглянути існуючі можливості для відновлення роботи газотранспортної системи України.

“А саме: передати Україні необхідний обсяг технологічного газу, що їй потрібен, від імені Міжнародного консорціуму європейських країн. На основі одержаного обсягу мають бути забезпечені працездатність української ГТС і, таким чином, поставка російського транзитного газу європейським споживачам”, - повідомляє прес-служба Кремля.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував В.ЮЩЕНКУ розглянути питання про тимчасову підтримку ряду європейських споживачів шляхом проведення газообмінних операцій (SWOP), при здійсненні яких поставки європейським споживачам газу з українських підземних сховищ газу компенсуються аналогічним обсягом російського газу.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ констатував, що газотранспортна система України, як і раніше, не приймає російський транзитний газ.