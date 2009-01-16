ЄС заявляє про політичні та економічні наслідки для Росії і України

Київ. 16 січня, УНІАН. Ситуація з газом матиме економічні та політичні наслідки для Росії й України.

Про це сказано в заяві Чехії, яка головує в Європейському Союзі , повідомляє РІА “Новости».

”Нинішня ситуація шкодить довірі до Росії як до країни-постачальника та України як до країни-транзитера (газу). Ця ситуація матиме фінансові, економічні та політичні наслідки для обох країн”, - сказано в документі.

У ньому наголошується, що посли 27 країн-членів ЄС у Брюсселі підтримали пропозицію чеського головування направити на ”газовий” саміт до Москви міністра промисловості Чехії Мартіна РІМАНА та єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА за умови участі в ньому України.

З ініціативою проведення такого форуму виступив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Саміт повинен відбутися в Москві в суботу, 17 січня.

Дипломати підтримали також вимоги чеського головування ЄС і Єврокомісії про негайне відновлення постачання газу в Європу та виконання Росією та Україною зобов`язань щодо забезпечення роботи наглядової місії.

Як повідомляв УНІАН, Президент і прем`єр-міністр України заявляли, що такий «газовий» саміт має відбутися в одній з європейських країн, яка, на відміну від Росії, не є стороною нинішнього газового конфлікту. Віктор ЮЩЕНКО сказав, що прибуде на саміт лише за такої умови.