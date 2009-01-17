Україна готова здійснити передплату за ряд позицій по газу

Київ. 17 січня. УНІАН. Україна висловила готовність здійснити передоплату за ряд позицій щодо газу, повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляє РІА “Новости”, на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві він сказав: ”Наші українські партнери висловили намір здійснити передоплату за ряд позицій. Що ж, це добре, ми це вітаємо. Треба буде встановити певні нюанси, конкретні позиції обговорити”.