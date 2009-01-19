Газова координаційна група ЄС задоволена роботою ринку під час кризи

Брюссель. 19 січня. УНІАН. Газова координаційна група ЄС відзначає злагоджену роботу газового ринку в період кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такого висновку група дійшла за підсумками свого засідання сьогодні.

Згідно з висновками групи, злагоджена робота газових компаній дала можливість успішно впоратися з ситуацією, викликаною припиненням поставок російського газу, практично в усіх країнах-членах ЄС. При цьому, найбільш постраждалою від газової кризи є Болгарія, однак зараз обговорюється можливість постачання газу до країни з Греції.

Координаційна група привітала дії компаній, які дозволили забезпечити постачання газу практично до всіх постраждалих країн і, зокрема, перехід на роботу у реверсному режимі словацького газопроводу для постачання газу з Німеччини через Чехію, збільшення підняття газу з підземних газових сховищ в Угорщині, яка надала допомогу Сербії, збільшення власного видобутку газу в ЄС, використання скрапленого газу в Греції та Бельгії.

Група також дійшла висновку, що за умови збереження нинішніх температур повітря всі країни-члени ЄС, крім Болгарії, можуть бути в достатній мірі забезпечені газом.

В ході засідання групи комісар ЄС з питань енергетики повідомив про намір направити двох генеральних директорів з Директорату “Енергетика” Єврокомісії до Болгарії, Словаччини та Балканських країн з метою вивчення ситуації, викликаної відсутністю російського газ, на місцях.

Єврокомісія також заявила про вдячність Норвегії, Алжиру та Лівії, які в період російсько-української кризи продовжували стабільне постачання газу і, навіть, збільшили обсяг постачань.

Газова координаційна група не призначила чергової дати свого засідання.

Газова координаційна група була створена в 2006 році і складається з представників країн-членів ЄС, компетентних в питаннях роботи газової сфери.

Група проводить регулярні зустрічі 4 рази на рік, а також може бути скликана в екстреному порядку для координації питань пов’язаних з постачанням газу.