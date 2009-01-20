”Газпром” може перевести Україну на повну передоплату газу

Київ. 20 січня. УНІАН. ВАТ ”Газпром” у разі неплатежів України за постачання газу переведе її на стовідсоткову передоплату: в цьому разі країна платитиме за місяць наперед. Про це заявив сьогодні голова російського холдингу Олексій МИЛЛЕР, передає РІА ”Новости”.

”У контракті передбачено спеціальний механізм: якщо будуть збої з платежів, ми зіткнемося з неплатежами, то автоматично ми переходимо на механізм стовідсоткової передоплати. Україна має буде платити за місяць наперед”, - сказав О.МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як уточнив голова ”Газпрому”, проблема неплатежів була з Україною актуальною навіть при колишніх цінах на блакитне паливо. ”Чекати, що ситуація з платежами покращає при істотному зростанні цін, не доводиться”, - констатував він.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ уточнив, що ”вистачить одноразового неплатежу, щоб торгівлю було переведено на механізм передоплати”.

При цьому Президент РФ зазначив, що після підписання контракту з Україною немає сенсу відкривати акредитив як гарантію за оплату російського газу (це пропонувалося як один із варіантів 17 січня, коли в Москві проходив газовий саміт – УНІАН).

”Нам вдалося закласти перехід на стовідсоткові авансові платежі у разі збою в платежах за газ. Цей механізм значно жорсткіший, ніж акредитив”, - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2009 року в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Про середньорічну ціну газу для України буде повідомлено за 1-2 дні.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що купується Україною в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів. Водночас О.МІЛЛЕР оголосив, що в першому кварталі постачання газу в Україну здійснюватимуться за ціною 360 дол. за тисячу кубометрів.