Росія та Україна більше не можуть бути стабільними постачальником та транзитером газу
Переконаний Президент Єврокомісії
Брюссель. 20 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що Росія не може вважатися надійним постачальником газу, а Україна – його надійним транзитером.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ж.БАРРОЗУ заявив журналістам сьогодні.
«Газ, що постачається з Росії, не гарантований, газ, що постачається через Україну, - не гарантований», - сказав Ж.БАРРОЗУ. «І це об’єктивний факт», - додав президент Єврокомісії.
Він зазначив, що з цього факту потрібно зрозуміти необхідність для Європи забезпечити повноцінну диверсифікацію, яка має передбачати диверсифікацію країн-постачальників, транзитних маршрутів та енергетичних ресурсів, що використовуються Євросоюзом.
«Диверсифікація – це не послання проти когось, проти жодної з країн-постачальників чи транзитерів, це питання безпеки», - сказав Ж.БАРРОЗУ.