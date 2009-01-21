Чехія хоче до червня збільшити відпустку по народженню дитини в ЄС

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Чехія сподівається до червня досягти консенсусу щодо збільшення відпустки у зв’язку з народженням дитини до 18 тижнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 20 січня міністр головуючої в ЄС Чехії з європейських справ Міхал СЕДЛАЧЕК під час обговорення цього питання на публічних дебатах, організованих Комітетом з питань гендерної рівності Європарламенту.

“Ми позитивно оцінюємо проект Директиви з метою покращити захист жінок”, - сказав він.

У свою чергу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА зазначив, що пропозиції Єврокомісії про збільшення терміну відпустки у зв’язку з народженням дитини з нинішніх 14 до 18 тижнів із 100% збереженням зарплати повністю відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації праці.

“В контексті економічної кризи та кризи робочих місць, жінки часто стають прямими жертвами. Ми повинні покращити рівність між чоловіками і жінками і подвоїти зусилля, щоб краще узгодити сімейне та професійне життя”, - заявив комісар.

Водночас, ряд депутатів висловили сумнів у можливості досягти консенсусу в ЄС щодо збільшення оплачуваної відпустки за такий короткий час, що залишився до червня.

Зараз Комітет Європарламенту працює над підготовкою доповіді щодо пропозицій Єврокомісії про збільшення відпустки у зв’язку з народженням дитини. Її розгляд в Комітеті запланований на середину квітня, а голосування в сесійній залі Європарламенту – на травень.